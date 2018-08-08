8 августа, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Три белорусских предприятия смогут возобновить поставку шампиньонов в Россию. Информация об этом опубликована на сайте Россельхознадзора, сообщает БЕЛТА.
Речь идет о предприятиях СООО "Бонше" (Брестская область), "СОВ Агро-продукт" (Брестская область) и ООО "Грибоедофф" (Витебская область).
В сообщении указывается, что на этих предприятиях во время проверки, проведенной специалистами Россельхознадзора в период с 30 июля по 1 августа, не было установлено несоответствий и нарушений.
Россельхознадзор с 24 июля ввел ограничения на поставки шампиньонов из Беларуси на территорию России.-0-
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