1 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Три белорусских завода планируют начать производство сыра с белой плесенью. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил директор РУП "Институт мясо-молочной промышленности" Алексей Мелещеня сегодня перед научно-практическим семинаром "Инновационные технологии и оборудование для пищевой промышленности".

"На сегодняшний день три завода рассматривают возможность организации производства сыра с белой плесенью типа "Камамбер", готовят проектно-сметную документацию. Надеемся, что наши разработки реализуются уже в ближайшие годы, и мы сможем по достоинству оценить искусство наших сыроделов. Эти сыры будут намного дешевле импортных с не менее высоким качеством", - рассказал Алексей Мелещеня.

Сыр "Камамбер", покрытый плотной корочкой плесени, имеет мягкую и жирную консистенцию. При его производстве применяется специальная микрофлора. Длительность процесса производства молочного продукта составляет 20-30 суток в зависимости от температурных режимов. Этому виду сыра насчитывается более 200 лет, его производят в основном во Франции, Италии и Германии.

Алексей Мелещеня рассказал и о перспективах производства сыра из овечьего молока. "Это наша мечта, уже подготовили и отработали все основные технологические режимы, произвели небольшие опытные партии. К сожалению, для того чтобы поставить производство на поток, в Беларуси пока нет достаточного объема производства овечьего молока. Сегодня две фермы начинают разводить именно молочные породы овец с хорошими качественными характеристиками. На 1 кг сыра требуется 6-8 л молока, он намного вкуснее и интереснее привычного нам сыра из коровьего молока", - отметил он.

Проблему нехватки сырья, по мнению Алексея Мелещени, можно решить мерами стимулирующего характера. "Большие стада молочной направленности фермерским хозяйствам создавать трудно, численность поголовья может быть в пределах 1 тыс. Есть поручение Президента о развитии овцеводства, по этому поводу шаги сделаны. Я думаю, что эта отрасль займет достойное место в нашем сельском хозяйстве", - добавил собеседник.

В научно-практическом семинаре "Инновационные технологии и оборудование для пищевой промышленности", который проходит на базе РУП "Институт мясо-молочной промышленности", принимают участие представители Министерства сельского хозяйства и продовольствия, концерна "Белгоспищепром", специалисты предприятий молочной и пивоваренной промышленности Беларуси, международные компании-производители оборудования для пищевой промышленности (Россия, Чехия, Польша, Италия). В ходе семинара обсуждается опыт внедрения инновационных технологий, который позволил предприятиям оптимизировать этапы производственного процесса, уменьшить расходы на утилизацию, начать производство новых продуктов, получить конкурентные преимущества и в целом повысить экономическую эффективность производства продукции.-0-