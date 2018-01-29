Три лесосеменных комплекса будут введены в эксплуатацию в Беларуси в 2018 году

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Три лесосеменных комплекса по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой будут введены в эксплуатацию в Беларуси в 2018 году, сообщил на пресс-конференции министр лесного хозяйства Михаил Амельянович, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы занимаемся созданием в Беларуси шести лесосеменных центров по выращиванию посадочного материала с закрытой корневой системой. В этом году мы сдаем в эксплуатацию три новых современных центра: к концу марта - лесосеменной комплекс в Ивацевичском лесхозе, к концу мая - в Глубокском опытном лесхозе, в октябре - при Республиканском лесном селекционно-семеноводческом центре в Минской области", - сказал Михаил Амельянович.

Сейчас Минлесхоз ведет переговоры с Всемирным банком о выделении дополнительного займа в 12 млн евро для строительства еще трех лесосеменных комплексов в других регионах Беларуси. "Мы планируем начать строительство этих центров в этом году и завершить в следующем. Лесосеменные комплексы будут построены при Могилевском лесхозе, Речицком лесхозе Гомельской области и Щучинском лесхозе Гродненской области. В результате к 2020 году 30% лесных культур в Беларуси будет создаваться с помощью посадочного материала с закрытой корневой системой", - отметил министр.

Всемирный банк ранее выделил Министерству лесного хозяйства заем в $40,7 млн по проекту "Развитие лесного сектора Республики Беларусь". Эти деньги были направлены на закупку техники, создание лесосеменных комплексов с современной технологией получения посадочного материала и другие цели.-0-