Трудовые пенсии в Беларуси с 1 мая увеличатся в среднем на 5,4%

26 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Трудовые пенсии в Беларуси с 1 мая в результате перерасчета увеличатся в среднем на 5,4%. Это предусмотрено указом №142 "О повышении пенсий", который Президент Беларуси Александр Лукашенко подписал 26 апреля, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусского лидера.

"Документом предусматривается перерасчет трудовых пенсий с 1 мая 2018 года в связи с ростом средней заработной платы работников в республике путем корректировки фактического заработка пенсионеров исходя из средней заработной платы работников в республике, примененной при предыдущем перерасчете пенсий", - отметили в пресс-службе.-0-