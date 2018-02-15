Центр по обработке данных дистанционного зондирования Земли планируется создать в Беларуси

15 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. Центр по обработке данных дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ) планируется создать в Беларуси. Об этом сообщил заместитель председателя Государственного комитета по имуществу Александр Литреев на итоговой коллегии ведомства, передает корреспондент БЕЛТА.

"Есть важная новация, вопрос, который надо решать, - это создание центра по обработке данных ДЗЗ на базе предприятия "БелПСХАГИ". Сейчас мы имеем мощную камеру, сохранили специалистов по фотограмметрии, умеем качественно обрабатывать материалы аэросъемки и создавать востребованную продукцию, которую надо поставить всем заинтересованным, в первую очередь, министерствам и облисполкомам. С этой целью потребуется централизация бюджетных средств в одних руках, и с таким предложением нам надо выйти в правительство", - сказал Александр Литреев. Он также отметил, что "БелПСХАГИ" для получения оперативной информации приобрело беспилотник.

Для получения объективных сведений о реальном состоянии земельного фонда страны предприятия Госкомимущества выполняют работы по поддержанию земельно-информационных систем в актуальном состоянии. Для оперативного обновления информации о наличии сельскохозяйственных земель ведется мониторинг их состояния, в ходе которого с помощью данных ДЗЗ выявляются их изменения и вносятся предложения в местные исполкомы для принятия соответствующих мер. За последние три года было внесено более 9 тыс. предложений, по 3,5 тыс. местной властью были приняты меры.

На протяжении последних пяти лет в Беларуси прослеживается сокращение сельскохозяйственных земель за счет их изъятия, зарастания, усиления природоохранных требований, заболачивания из-за выхода из строя мелиоративных систем и т.д. Вследствие устаревания мелиоративных систем, которые преимущественно были построены в 1950-1970-е годы, и ограниченности финансовых средств на их поддержание в рабочем состоянии, произошли необратимые изменения состояния осушенных и примыкающих к ним земель, их зарастание и заболачивание. Минсельхопрод признал более 58 тыс. га мелиорированных сельхозяйственных земель неподлежащими к использованию в сельском хозяйстве из-за нецелесообразности восстановления мелиоративных систем.

"В целях дальнейшего сохранения особо ценного земельного фонда страны, облисполкомам с участием заинтересованных надо провести инвентаризацию выбывших из сельскохозяйственного оборота земель и по ее результатам выработать мероприятия по дальнейшему их использованию с учетом материалов почвенного обследования, кадастровой оценки, требований природоохранного законодательства, экономической целесообразности сохранения таких земель для ведения сельского хозяйства, либо их восстановления путем проведения культуртехнических работ. Такой подход по нашему предложению поддержан правительством, и поручение уже есть", - подытожил Александр Литреев.-0-