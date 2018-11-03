Центр по разработке навигационных систем появится в "Великом камне"

3 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Китайско-белорусском индустриальном парке "Великий камень" зарегистрирован 39-й резидент - китайская компания ООО "Сыкай Технолоджи (МСК)". Такая информация размещена на сайте индустриального парка, сообщает БЕЛТА.

В парке компания намерена реализовать инвестиционный проект по созданию научно-исследовательского и операционного центра, который будет заниматься разработкой навигационных систем "Кинхуд". Такая система уже создана и успешно работает в крупных китайских городах Шэньчжэнь, Ухань и Харбин. Сферы применения - от геодезии и картографии до сельского хозяйства и автомобильной навигации. Она основана на данных высокоточных навигационных спутников, а также использует в своей работе существующую FM-радиовещательную инфраструктуру для передачи служебных данных.

Сумма инвестиций в проект составит более $500 тыс.-0-