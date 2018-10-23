Центр реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере создан в Беларуси

23 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере (FinCERTby) создан в Беларуси, сообщил сегодня заместитель председателя правления Национального банка Дмитрий Калечиц на международном форуме по банковским информационным технологиям "БанкИТ'2018", передает корреспондент БЕЛТА.

"Вопросы, связанные с финансовой стабильностью, кибербезопасностью, являются важнейшими с точки зрения цифровой повестки. Вы в курсе наших инноваций по поводу решений, связанных с созданием центра мониторинга и реагирования на компьютерные атаки в кредитно-финансовой сфере. Соответствующее подразделение в Нацбанке появилось, центр создан", - сообщил Дмитрий Калечиц.

Сейчас Нацбанк активно взаимодействует с банками и правоохранительными органами, чтобы обозначить, как центр будет функционировать. По словам Дмитрия Калечица, уже заключены соглашения о взаимодействии с Центральным банком России и Национальным банком Казахстана, что позволит белорусскому регулятору работать еще более эффективно в плане кибербезопасности.-0-