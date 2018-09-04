Центр техподдержки БелАЗ открылся в Хакасии

4 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центр технической поддержки БелАЗ открылся в поселке Ташеба Республики Хакасия (Россия), сообщили БЕЛТА на предприятии.

"Новый центр будет оказывать сервисные услуги не только в Хакасии, но и в Республике Тыва. Для горнодобывающих компаний этих российских регионов откроется прямой доступ к фирменному сервису БелАЗ, что обеспечит бесперебойную работу карьерной техники, позволит повысить экономическую эффективность ее эксплуатации и производственные показатели", - рассказали на предприятии.

Производственные и складские помещения, административное здание центра расположены на 43 тыс. кв.м. В 2019 году планируется построить еще одно складское помещение площадью 1,5 тыс. кв.м. В 2020 году на территории центра появится площадка для хранения и выгрузки техники площадью 50 тыс. кв.м.

Ремонтировать узлы и агрегаты карьерных самосвалов грузоподъемностью 30-220 т будут 50 высококвалифицированных специалистов. Для максимально быстрого обслуживания создано шесть выездных бригад, оснащенных всем необходимым для проведения диагностики и ремонта техники непосредственно в местах эксплуатации самосвалов.

В официальном открытии центра приняли участие руководители ОАО "БелАЗ", ЗАО "Торговый дом "БелАЗ", ООО "Красноярск-БелазСервис", представители органов власти Республики Хакасия, ведущих горнодобывающих предприятий региона. Были подписаны первые официальные документы: соглашение о партнерстве и стратегическом сотрудничестве по сервисному обслуживанию карьерной техники БелАЗ с ООО "Золотая звезда" и договор по оказанию технического сервиса и ремонта с разрезом "Степной".-0-