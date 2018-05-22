Центральный ботанический сад будет выращивать голубику в промышленных масштабах

22 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центральный ботанический сад Национальной академии наук Беларуси планирует реализовать инвестиционный проект по выращиванию и переработке голубики в промышленных масштабах. Об этом журналистам сообщил сегодня заместитель директора сада по научной работе Иван Володько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Голубика высокая очень популярна, в том числе среди фермерских хозяйств, предприятий. Ботанический сад как родоначальник этой культуры в нашей стране хочет освоить ее производство на промышленной основе, тем самым развивать инновационное направление деятельности, - сказал Иван Володько. - Построим опытно-промышленную плантацию в Ганцевичском районе, где у нас есть опытная станция по брусничным растениям. Сейчас инвестиционный проект подаем в Государственный комитет по науке и технологиям для прохождения госэкспертизы".

Предполагается, что плантация займет примерно 50 га, а пока у Ботанического сада имеются коллекционные насаждения для исследовательской работы. Более 30 лет научные сотрудники изучают адаптацию растения к белорусским условиям.

В прошлом году в Ганцевичском районе введен в эксплуатацию биотехнологический комплекс, планируется построить участок по переработке выращиваемой продукции, например, производству цукатов.

"Думаем, что продукция будет востребована у нас, а также на рынках России, Украины, Казахстана. Этот вопрос еще будет прорабатываться, но экспортное ориентирование заложено в бизнес-план", - добавил Иван Володько.

Центральный ботанический сад НАН Беларуси работает с 1932 года и занимает территорию почти в 93 га, кроме того, учреждению принадлежит опытная станция в Ганцевичском районе. Вся коллекция сада насчитывает около 15 тыс. наименований растений (видов, подвидов, сортов и форм).-0-