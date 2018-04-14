Центробанки Беларуси и России обсудили вопросы регулирования цифровых финансовых активов

14 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Текущая экономическая ситуация и ход реализации денежно-кредитной политики в Беларуси и России в 2018 году обсуждены на очередном, 48-м заседании Межбанковского валютного совета центральных банков Беларуси и России, сообщили БЕЛТА в управлении информации и общественных связей Нацбанка.

"Стороны рассмотрели итоги работы банковских систем Беларуси и России, двусторонний платежный баланс и платежный баланс Союзного государства за 2017 год, а также динамику международных резервов и ликвидности в иностранной валюте. Обсуждались вопросы развития технологий распределенных реестров и регулирования цифровых финансовых активов (цифровых знаков) в Беларуси и России", - уточнили в Нацбанке.

Стороны также обменялись мнениями о противодействии компьютерным атакам в кредитно-финансовой сфере.

Заседание состоялось 13 апреля в Полоцке с участием председателя правления Национального банка Беларуси Павла Каллаура и первого заместителя председателя Банка России Ксении Юдаевой, других представителей центральных банков двух стран.

Межбанковский валютный совет Национального банка Беларуси и Центрального банка России был создан в ноябре 1999 года. Основными задачами совета являются подготовка межгосударственных соглашений в области банковской деятельности, унификация нормативно-регулятивной базы финансовой и банковской сфер для создания равных условий субъектам хозяйствования двух стран, подготовка рекомендаций по разработке и реализации координированной денежно-кредитной и валютной политики.-0-