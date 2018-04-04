Центры техобслуживания кассовых аппаратов в Беларуси обяжут заключать договоры с производителями оборудования

4 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Центры технического обслуживания кассовых аппаратов обяжут заключать договоры с производителями (поставщиками) оборудования, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам.

В МНС рассказали, что на общественное обсуждение вынесены проекты постановлений ведомства "О внесении изменений и дополнений в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 2 сентября 2011 года №43" и "О внесении изменений и дополнения в постановление Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь от 5 сентября 2011 года №44".

"Одна из новаций, которая вносится в постановление №43, - это обязанность центров технического обслуживания кассовых аппаратов заключать договор с производителями (поставщиками) оборудования. Сейчас только субъекты хозяйствования обязаны заключать договор с такими центрами техобслуживания. Новация вводится, чтобы субъекты хозяйствования были более защищены, уверены в том, что центр техобслуживания осуществляет свою деятельность правомерно, у него есть договор с производителем кассового аппарата и в случае, если оборудование сломается, центр оперативно может исправить поломку", - пояснили в министерстве.

В МНС отметили, что раньше такой обязанности не было. "Кассовое оборудование производят не только в Беларуси, но и, к примеру, в России, а потом привозят к нам. И хорошо, когда у субъекта хозяйствования есть уверенность, что нужные детали для кассового аппарата или новый аппарат привезут оперативно. И еще это позволит оградить рынок кассового оборудования от недобросовестных игроков", - подчеркнули специалисты.

Изменения и дополнения вносятся в постановления №43 и №44 для реализации положений постановления Совмина и Нацбанка от 29 декабря 2017 года №1040/17, которым был скорректирован порядок использования кассового оборудования и платежных терминалов. Документ ввел новый для Беларуси термин - программные кассы. "И сейчас мы вносим изменения в свои постановления, которые направлены на обеспечение однозначного понимания и единообразного применения используемой в нормативных правовых актах терминологии", - констатировали в МНС.

В ведомстве напомнили, что теперь в Беларуси есть несколько видов кассового оборудования - программные кассы, кассовые суммирующие аппараты, в том числе совмещенные с таксометром, билетопечатающие машины и специальные компьютерные системы (СКС). "Ни программная касса, ни СКС не должны регистрироваться в налоговых органах. Поэтому нам необходимо в инструкцию, утвержденную постановлением №44, внести изменения", - отметили специалисты.

В постановление №44 планируется внести новое основание для снятия с регистрации в налоговом органе кассового аппарата - это установка в него средства контроля налоговых органов. Для этого не потребуется заявление от субъекта хозяйствования, налоговый орган сможет сделать это самостоятельно.

Замечания и предложения по проектам постановлений можно направлять в Министерство по налогам и сборам до 6 апреля (включительно) на электронный адрес: mns-press@nalog.gov.by с пометкой "Обсуждение проектов постановлений Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь по внесению изменений и дополнений в постановления Министерства по налогам и сборам Республики Беларусь №43 и №44".-0-