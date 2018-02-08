Цифровая сфера стала в Беларуси частью национальной стратегии - Ярошевич

8 февраля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Цифровая сфера стала в Беларуси частью национальной стратегии. Об этом заявил советник-посланник посольства Беларуси в России Юрий Ярошевич на конференции "Проектирование будущего и горизонты цифровой реальности", которая проходит 8-9 февраля на площадке Делового и культурного комплекса диппредставительства и посвящена развитию цифровой экономики Союзного государства, сообщили БЕЛТА в пресс-службе дипмиссии.

Дипломат отметил, что в Беларуси взят курс на создание максимально привлекательных условий для IТ-компаний, тотальное устранение барьеров для внедрения новейших технологий, формирование экосистемы инноваций. Важнейшим шагом в этом направлении стал декрет №8 "О развитии цифровой экономики", подписанный в декабре 2017 года. С его принятием в Беларуси не только созданы условия для динамичного развития IT-сферы, но и возникли конкурентные преимущества для привлечения технологий, инвестиций, ведущих специалистов и компаний со всего мира.

Юрий Ярошевич напомнил также об инициативах белорусской стороны, озвученных премьер-министром Андреем Кобяковым в начале февраля на форуме "Цифровая повестка в эпоху глобализации" в Алматы. Первая инициатива - интеграция цифровой инфраструктуры стран ЕАЭС, которая предполагает не только введение единых стандартов, но и общее управление физической инфраструктурой. Вторая заключается в переходе от согласованной политики в цифровой сфере к единой стратегии стран - участниц союза.

Директор Института философии Национальной академии наук Анатолий Лазаревич огласил приветствие участникам конференции председателя Президиума НАН Владимира Гусакова, в котором отмечено, что учеными НАН Беларуси и Института прикладной математики им.М.Келдыша Российской академии наук впервые в истории научного сотрудничества в рамках Союзного государства поставлена цель комплексного междисциплинарного анализа путей становления цифровой экономики в контексте перспектив и рисков развития информационного общества. Ими предложен ряд новых подходов на стыке информационных технологий, которые могут существенно повысить эффективность белорусско-российского взаимодействия в сфере экономики.

Общаясь с журналистами, заместитель президента Российской академии наук Владимир Иванов заявил, что важно сформировать общий взгляд на то, как должна развиваться цифровая экономика в Союзном государстве. "Белорусские и российские ученые должны объединить свой потенциал и выработать единую позицию развития цифровой экономики, перспективы научно-технического развития", - сказал он.

Тематика конференции разнообразна: от экономики цифрового мира и криптовалют до образовательной робототехники, от искусства новой эпохи и рефлексивного управления до новых транспортных систем, ставших возможными в компьютерной реальности. Лейтмотив конференции - программы развития цифровой экономики Союзного государства, перспективы и риски развития цифровой реальности.

В мероприятии участвуют сотрудники ведущих научных институтов Беларуси и России: Института прикладной математики им.М.Келдыша РАН, Института философии НАН, Института философии РАН, Белорусского государственного университета, Московского государственного университета им.М.Ломоносова, Московского физико-технического института, Московского государственного технического университета им.Н.Баумана, а также специалисты и эксперты по цифровой экономике.-0-