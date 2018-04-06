Цифровая трансформация в ЕАЭС получит статистическую оценку

6 апреля, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Цифровая трансформация в Евразийском экономическом союзе получит статистическую оценку. Решение об этом принято на прошедшем в Москве под председательством члена Коллегии (министра) по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Татьяны Валовой заседании Консультативного комитета по статистике при Коллегии ЕЭК, сообщили БЕЛТА в пресс-службе комиссии.

"Обсуждены перечень статистических показателей цифровой повестки ЕАЭС и использование собирательных классификационных группировок по видам экономической деятельности, представлены результаты использования цифровых технологий в статистике стран союза", - отметили в пресс-службе.

"Применение международного стандарта SDMX для передачи в комиссию данных финансовой статистики государств - членов ЕАЭС будет содействовать формированию единого цифрового пространства союза, - отметила Татьяна Валовая по итогам заседания. - А расширение сотрудничества с Международным валютным фондом позволит воспользоваться передовым опытом в этом направлении".

Участники заседания рассмотрели также вопросы совершенствования региональных показателей достижения Целей в области устойчивого развития, создания системы классификаций ЕАЭС и формирования в странах союза интегрированных данных статистики международной торговли. Кроме того, состоялись презентации статистических разделов официального сайта ЕАЭС и банка лучших практик в области статистики внешней и взаимной торговли товарами.

Statistical Data and Metadata eXchange (SDMX) - открытый формат обмена статистическими данными, поддерживаемый Банком международных расчетов, Европейским центральным банком, Евростатом, МВФ, Росстатом и иными организациями, включая статистические подразделения ООН.-0-