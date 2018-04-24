Цифровизация повышает конкурентоспособность всех сфер экономики - Попков

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Цифровизация повышает конкурентоспособность всех сфер экономики. Таким мнением с журналистами поделился министр связи и информатизации Сергей Попков, передает корреспондент БЕЛТА.

"Цифровизация, информатизация повышает конкурентоспособность всех сфер нашей экономики. Это повышение производительности, создание новых высокотехнологичных рабочих мест. В конечном итоге - переход к экономике знаний, когда все процессы будут построены на высоких технологиях", - сказал Сергей Попков.

Информатизация и внедрение различных цифровых решений во все сферы экономики - сегодня основной тренд любой страны. Беларусь активно развивается в этом ключе. "Иного пути, чем развитие высокопроизводительной экономики, построенной на новых технологиях, у нашей страны нет", - подчеркнул министр. Серьезный толчок в этом плане дал декрет №8.

Как отметил Сергей Попков, цифровые процессы в Беларуси наиболее активно развиваются в Министерстве здравоохранения, Министерстве труда и соцзащиты, таможенных органах и др. Есть серьезные подвижки у Министерства образования. Основные усилия в этом плане необходимо направлять на такие валообразующие отрасли, как промышленность, транспорт и коммуникации, сельское хозяйство и продовольствие.-0-