Цифровую валюту предлагают ввести в ЕАЭС

24 мая, Санкт-Петербург /БЕЛТА - ТАСС/. Советник президента РФ Сергей Глазьев предлагает ввести в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС) цифровую валюту, которая позволит увеличить объем торговли в союзе и будет способствовать росту кредитования крупных целевых инвестпроектов. Об этом он заявил на панельной дискуссии, проходящей в зоне презентаций ПМЭФ-2018.

"Мы рассчитываем, что в ближайшее время хотя бы одно из государств Евразийского экономического союза выйдет с проектом национальной цифровой валюты, которая объединит возможности электронных безналичных денег и наличных денег, которые имеют номер", - сказал Сергей Глазьев.

Он добавил, что эта возможность обсуждалась с главой Евразийского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Андреем Бельяниновым. По словам советника президента РФ, применение цифровых технологий на денежном рынке - пока не самое капиталоемкое направление по сравнению с роботизацией или формированием интернет-сетей и data-центров.

"Здесь мы делаем первые шаги, и первые шаги делает частный бизнес в виде эмиссии криптовалют, которые формируют некий цифровой сегмент в системе денежного обращения на частной основе, маргинальный, прямо скажем, сегмент, не очень признаваемый государствами. Тем не менее отработка этих цифровых технологий в системе денежного обращения идет", - отметил Сергей Глазьев.

По его мнению, внедрение цифровых денег позволит контролировать режим их обращения в денежной системе в режиме онлайн, гарантировать их целевое использование, увеличить объем торговли в ЕАЭС и обеспечит кредитование крупных целевых инвестиционных проектов. Однако, по словам Сергея Глазьева, пока нет конкретных планов по выпуску цифровой валюты.-0-