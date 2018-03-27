Турчин: идет процесс становления правового поля в рамках декрета о развитии предпринимательства

27 марта, Минск /Владимир Матвеев - БЕЛТА/. Идет процесс становления правового поля в рамках декрета №7 "О развитии предпринимательства". Об этом сегодня рассказал журналистам председатель Совета по развитию предпринимательства, руководитель Аппарата Совета Министров Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

"Декрет вступил в силу с февраля текущего года. Вообще в его развитие должно быть принято порядка 100 нормативных документов. Это и законы, и указы главы государства, и постановления правительства, нормативные документы министерств. Сейчас на выходе порядка 50 документов. Часть принята, часть еще принимается. То есть идет еще процесс становления правового поля в рамках декрета №7", - заявил Александр Турчин.

"Сказать, что пока все без шероховатостей, я не могу. К сожалению, есть у нас факты, когда, наверное, не совсем правильно на местах понимают реализацию норм декрета", - добавил он.

Как сообщалось, подписанный в ноябре 2017 года декрет "О развитии предпринимательства" является ключевым документом из пакета нормативных правовых актов по улучшению бизнес-климата в стране. Он предусматривает кардинальное изменение механизмов взаимодействия государственных органов и бизнеса, минимизирует вмешательство должностных лиц в работу субъектов хозяйствования и усиливает механизмы саморегулирования бизнеса, его ответственность за свою работу перед обществом. При этом сохраняется минимально необходимый уровень контроля со стороны государства.-0-