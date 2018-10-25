Турчин: коэффициент к ставке земельного налога к 2020 году нужно снизить минимум до 2

25 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Повышающий коэффициент к ставке земельного налога к 2020 году в Беларуси нужно снизить как минимум до 2. Такое мнение озвучил первый заместитель премьер-министра, председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин сегодня во время заседания совета, передает корреспондент БЕЛТА.

Одним из вопросов повестки дня была реализация предложений Совета по развитию предпринимательства в новой редакции Налогового кодекса. Как отметила директор Бизнес-союза предпринимателей и нанимателей имени М.С. Кунявского Жанна Тарасевич, повышающий коэффициент к земельному налогу сегодня является довольно большой проблемой для бизнеса. "По результатам анализа данных предприятий реального сектора установлено, что за последние пять лет темп роста платежей по имущественным налогам превышает практически темп роста себестоимости реализованной продукции в 2,5 раза", - сказала Жанна Тарасевич.

Сохранение повышающих коэффициентов на уровне 2,5 для субъектов хозяйствования достаточно ощутимо. "Даже если посмотреть, что на сегодняшний день у нас будет новая кадастровая и новая рыночная стоимость плюс 2,5 повышающий коэффициент, который будет приниматься, то, скорее всего, именно по этим видам налогов у нас вырастет налоговая нагрузка на субъекты хозяйствования", - обратила внимание директор бизнес-союза. Она предложила рассмотреть вопрос о снижении повышающего коэффициента хотя бы до 2.

Александр Турчин посчитал это объективное предложение абсолютно справедливым. "Я свое мнение высказывал, в том числе на заседании Президиума Совета Министров. Не знаю, как к 1 января 2019 года, конечно, это сложнее, но к 1 января 2020 года как минимум 2 должно быть, и это без вариантов", - сказал он.-0-