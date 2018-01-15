Турчин: необходимо расширить работу совещательных площадок с предпринимателями в регионах

15 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель Совета по развитию предпринимательства Александр Турчин считает необходимым расширить работу совещательных площадок с участием предпринимателей в регионах. Об этом он заявил по итогам встречи с участниками рабочей группы по вопросам деятельности индивидуальных предпринимателей при общественно-консультативном совете при Министерстве экономики, сообщает БЕЛТА со ссылкой на официальный сайт Минэкономики.

Во встрече приняли участие министр экономики Владимир Зиновский, заместитель министра экономики Дмитрий Матусевич, директор Департамента по предпринимательству Петр Арушаньянц, заместитель председателя Госстандарта Дмитрий Барташевич, представители Министерства по налогам и сборам, Министерства антимонопольного регулирования и торговли, Брестского, Гомельского, Гродненского и Минского облисполкомов.

Со стороны индивидуальных предпринимателей во встрече участвовали как постоянные участники рабочей группы, так и другие представители советов рынков и объединений предпринимателей из разных городов.

Встреча была посвящена обсуждению проблемных вопросов деятельности индивидуальных предпринимателей, осуществляющих розничную торговлю товарами легкой промышленности, и организована по инициативе Совета по развитию предпринимательства с целью выработки предложений по их решению.

Индивидуальные предприниматели основным проблемным вопросом назвали недобросовестную конкуренцию со стороны так называемых магазинов низких цен, владельцами которых являются иностранные граждане из стран Центральной Азии.

Также обсуждались вопросы стоимости аренды в частных торговых центрах, налогообложения индивидуальных предпринимателей и их взаимоотношения с республиканскими и местными органами власти.

По итогам встречи Александр Турчин попросил ее участников внести аргументированные предложения по возможным изменениям в Налоговый кодекс, другую информацию по обсуждаемым вопросам и высказал мнение о необходимости расширения работы совещательных площадок с участием предпринимателей в регионах.-0-