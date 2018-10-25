25 октября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Александр Турчин продолжит руководить Советом по развитию предпринимательства. Об этом он рассказал журналистам, отвечая на вопрос корреспондента БЕЛТА, по итогам состоявшегося сегодня доклада главе государства.

Вопросы деятельности Совета по развитию предпринимательства были в числе других, обсуждаемых сегодня у Президента. "С учетом, в том числе и кадровых изменений, предстоит немного обновить состав данного совета", - заметил Александр Турчин.

Во время доклада глава государства обратил внимание, что руководить советом продолжит Александр Турчин.

На встрече был рассмотрен ряд вопросов, касающихся деятельности правительства, в том числе его структуры, причем речь идет о перераспределении некоторых полномочий. -0-