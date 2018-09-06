Турчин прогнозирует рост доходов от сферы услуг в ближайшей перспективе

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Выручка в сфере услуг в Беларуси в ближайшей перспективе может повыситься в два раза. Об этом корреспонденту БЕЛТА сообщил первый заместитель премьер-министра Александр Турчин во время посещения РУП "Белтелеком".

"Перспективы роста нашей экономики прежде всего в секторе услуг. Реально вижу рост вклада сферы услуг в ВВП страны в ближайшем пятилетии. Это абсолютно объективная перспектива", - сказал Александр Турчин.

При этом ожидается, что доля сферы услуг в структуре ВВП повысится с 48% до 60-70%. Опережающими темпами, по мнению первого вице-премьера, развиваются транспортно-логистические и информационные, компьютерные услуги.

Ознакомившись с многопрофильной деятельностью "Белтелекома", Александр Турчин отметил важность этого предприятия для экономики страны. "По вкладу в ВВП по добавленной стоимости "Белтелеком" занимает четвертое место, опережая в том числе нефтеперерабатывающие заводы", - пояснил он.

Первый вице-премьер поручил составить среднесрочную перспективную стратегию развития предприятия. При этом следует акцентироваться на повышении качества и доступности предоставляемых услуг и экономических показателей работы, в том числе выплат дивидендов государству.

Отдельно Александр Турчин остановился на теме создания электронного правительства. "Это серьезный, комплексный план, который мы должны в ближайшие год-два завершить. Вся инфраструктура должна работать. Доступ в интернет имеют практически все домохозяйства. Но помимо этого граждане должны получать разные госуслуги, не выходя из дома", - резюмировал он.-0-