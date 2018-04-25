У Беларуси есть большой потенциал для привлечения инвесторов - Ковалев

25 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси есть большой потенциал для привлечения инвесторов. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал декан экономического факультета БГУ, профессор Михаил Ковалев, комментируя Послание Президента белорусскому народу и Национальному собранию.

"В своем Послании Президент высказал важную мысль - то, что мы, как когда-то Сингапур, Республика Корея, должны стать самой привлекательной для инвесторов со всего мира страной, чтобы они хотели не только прийти в Парк высоких технологий или в "Великий камень", но и вложить деньги в другие значимые для Беларуси проекты. И у нас есть для этого потенциал. Нам нужен такой бизнес, который позволит стране подняться на более высокий технологический уровень. Электротранспорт, солнечные батареи - вот такого рода технологии нам нужны. И я убежден, что если Президент нацеливает на это страну, то результат будет", - сказал Михаил Ковалев.

Он подчеркнул, что принятый в конце прошлого года декрет №8 "О развитии цифровой экономики" оказался революционным для страны. "Сочетание наших идей, интеллектуального потенциала белорусского народа и инвестиций будет способствовать развитию экономики", - отметил профессор.

Михаил Ковалев добавил, что для Беларуси важными задачами являются привлечение инвестиций, поиск более дешевых источников заимствования и избавление от дорогих долгов.-0-