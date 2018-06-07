У Беларуси есть возможности привлекать больше иностранных инвестиций - вице-президент ЕБРР

7 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. У Беларуси есть возможности привлекать больше иностранных инвестиций, заявил сегодня журналистам вице-президент Европейского банка реконструкции и развития Алан Пию, передает корреспондент БЕЛТА.
"Первый вывод визита заключается в том, что есть все возможности для того, чтобы нарастить нашу деятельность в Беларуси, поскольку для этого в стране сегодня сложились благоприятные условия. Кроме того, у Беларуси есть возможность привлекать больше иностранных инвестиций, будь то с Запада или Востока", - подчеркнул вице-президент.
Алан Пию отметил, что по итогам года банк планирует нарастить объем инвестиций в проекты в Беларуси. "Не могу предвидеть, каких именно цифр добьемся, но мы делаем все возможное. У нас нет ограничений. Я уверен, что в этом году сумма (инвестиций. - Прим. БЕЛТА) будет выше, чем в прошлом", - пояснил он.
Также вице-президент ЕБРР обратил внимание, что банк стремится реализовывать в Беларуси те проекты, которые смогут оказать позитивное влияние на жизнь обычных граждан.
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