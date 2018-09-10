10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборку льна в Беларуси планируется завершить до 25 сентября. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.
"Продолжается уборка льна, в текущем году мы должны убрать лен на площади 44,5 тыс. га. Убрано 54% площадей, в прошлом году на эту дату было убрано 25%. То есть уборка идет в два раза быстрее. До 25 числа необходимо свезти последний рулон с полей", - сказал Владимир Гракун.
Он подчеркнул недопустимость потерь этой культуры. "Если вначале убирали подгорелые посевы, то сегодня качество льна и вылежка есть. Нужно полностью убрать, произвести льноволокно и обеспечить им Оршанский льнокомбинат. Для этого все возможности у нас есть, в том числе для переработки на льнозаводах", - добавил замминистра. Кроме того, излишки льноволокна будут поставляться на экспорт.
Отвечая на вопрос о планах по приобретению льноуборочных комбайнов за счет средств зарубежных финансовых институтов, Владимир Гракун отметил, что необходимой техники достаточно. Недостаток только в оборачивателях лент льна. "Но в дальнейшем ежегодно надо будет заменять технику. Мы вели переговоры с Depoortere (бельгийская компания. - Прим. БЕЛТА) о покупке, но это перспектива", - добавил он.-0-
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