Уборочная кампания с учетом погоды пройдет успешно - Белгидромет

2 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Уборочная кампания, исходя из гидрометеорологических условий, пройдет успешно. Об этом сегодня на пресс-конференции сообщила заместитель начальника ГУ "Республиканский центр по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды" Светлана Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.

"Сложатся вполне благоприятные условия для дозревания кукурузы и овощных культур. Думаю, что уборочная кампания, исходя из гидрометеорологических условий, пройдет успешно, потому что август будет теплым, близким к климатической норме - где-то на градус выше нее. Осадки будут также примерно в норме и проходить будут локально и кратковременно. В последней декаде ожидаем большие контрасты температур между северо-востоком и юго-западом. То есть на юго-западе будет жарко, а на северо-востоке, возможно, будет 11-18 градусов тепла даже днем", -. рассказала Светлана Кузьмич.

Она отметила, что начиная с середины июля разрабатывается детализированный прогноз, в который включаются метеорологические, гидрологические и агрометеорологические характеристики. "Июль был сложным месяцем в плане метеорологических параметров: начало холодное и весь месяц был очень влажным. Поэтому на большинстве сельскохозяйственных земель была повышенная влажность почв. Кроме того, у нас некоторые реки вышли на пойму - Сож у Славгорода и Бесядь у д.Светиловичи в Ветковском районе Гомельской области. Это тоже создавало свои сложности при уборочной кампании, - подчеркнула Светлана Кузьмич. - Во время начала уборочной кондиционная влажность зерна была гораздо выше нормы (12-14%) - доходила до 30%. Это требовало обработки уже убранного зерно на элеваторах".

Однако в конце июля ситуация с погодой изменилась: стало жарко. Кратковременные дожди будут идти локально, но это, по словам специалиста, будет на руку аграриям.-0-