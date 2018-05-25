Участники ПМЭФ-2018 обозначили инструменты поддержки экспорта стран ЕАЭС

25 мая, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Инструменты поддержки экспорта стран Евразийского экономического союза обсуждены на Петербургском международном экономическом форуме, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

Член Коллегии (министр) по торговле ЕЭК Вероника Никишина выделила несколько направлений работы, через реализацию которых комиссия могла бы внести свой вклад в поддержку экспорта стран ЕАЭС. В первую очередь она отметила создание системных условий по упрощению входа на внешние рынки за счет установления благоприятных торговых режимов. Этими режимами может воспользоваться любой экспортер стран ЕАЭС. Кроме того, важную роль играет комплексное внешнеторговое регулирование, направленное на снижение издержек производителей союза, в том числе снижение пошлин на производственное оборудование и сырье для улучшения технологии производства и повышения качества продукции в союзе, комплекс мер совершенствования таможенного регулирования, направленный на упрощение таможенных формальностей. При этом для поддержки роста товарного экспорта необходимо развитие экспорта услуг, например транспортных и финансовых, повышение их качества и доступности.

"Наш ключевой инструмент - заключение соглашений о торгово-экономическом сотрудничестве или соглашений о свободной торговле, которые дают наиболее ощутимый эффект по доступу на рынки партнеров, - сказала Вероника Никишина. - Создание товаропроводящих коридоров, характеризующихся пониженным уровнем барьеров для торговли, способствует системному увеличению экспорта. И им могут воспользоваться экспортеры любых видов продукции".

После начала действия соглашения о свободной торговле с Вьетнамом товарооборот между ним и странами ЕАЭС вырос почти на 40%. При этом показатели экспорта и импорта увеличились одинаково, развенчав опасения экспертов о возможной разбалансировке торговли.

Кроме того, при содействии ЕЭК осуществляется сотрудничество финансовых институтов государств союза, отвечающих за поддержку экспорта. Функционирует Совет банков развития ЕАЭС, задачей которых является поддержка кооперационных проектов, ориентированных на экспорт. С прошлого года запущено взаимодействие национальных экспортно-кредитных агентств для интеграции в сфере страховой поддержки экспорта стран союза.

"Еще одним форматом продвижения экспорта является проведение ежегодного международного выставочного форума "Евразийская неделя", организаторами которого выступают ЕЭК и правительства государств ЕАЭС. Форум проходит поочередно в каждой из стран союза, в этом году он состоится 24-26 октября в Ереване", - добавили в пресс-службе.-0-