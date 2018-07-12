Ученые НАН создали агрегат для уборки плодовых культур

12 июля, Витебск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси создан агрегат для уборки плодовых культур и обрезки деревьев. Об этом сообщил генеральный директор РУП "Научно-практический центр Национальной академии наук Беларуси по механизации сельского хозяйства", кандидат сельскохозяйственных наук Сергей Яковчик сегодня на международной научно-практической конференции "Инновационные разработки АПК", посвященной 10-летию со дня образования Витебского зонального института сельского хозяйства НАН Беларуси, передает корреспондент БЕЛТА.

Самоходный агрегат АСУ-6 предназначен для сбора плодов, прежде всего яблок и груш, и формирования кроны деревьев косточковых культур в садах интенсивного типа и обеспечивает максимальную механизацию технологических процессов обрезки деревьев и качественную уборку плодов. При этом по сравнению с ручным трудом производительность повышается в 2,5 раза при уборке и в 5 раз при обрезке. Первый такой агрегат работает в Витебском зональном институте сельского хозяйства НАН Беларуси.

В Беларуси реализована программа развития садоводства. Площадь садов интенсивного типа составляет около 20 тыс. га, в том числе около 6 тыс. га ягодников, для уборки которых ученые НАН разработали несколько образцов техники. Так, в 2017 году успешно прошел испытания первый отечественный ягодоуборочный комбайн, запустить производство которого планируется на базе НПЦ по механизации сельского хозяйства.

Кроме того, большое внимание уделяется технологическому сопровождению овощеводства. В центре разработано около 60 машин и механизмов, позволяющих обеспечить полную логистику урожая овощей от поля до конечного потребителя. Речь идет о таких технологических процессах, как приемка выращенного урожая с поля, его первичная сортировка, калибровка, закладка на хранение, последующая предпродажная подготовка, включающая дополнительную сортировку, мойку, чистку и упаковку (в сетку, полиэтилен, минипак, вакуум). "Если раньше мы обеспечивали логистическую цепочку от поля до прилавка, то сегодня разработанное нами оборудование позволяет реализовать концепцию "от поля до стола хозяйки", то есть предлагать конечному потребителю вакуумированные полуфабрикаты", - подчеркнул Сергей Яковчик. Ежегодный объем экспорта данного оборудования превышает $5 млн, добавил он.-0-