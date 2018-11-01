Указ №399 предлагает широкий набор инструментов для оздоровления сельхозпредприятий - Ломакина

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указ №399 позволяет оперативно применять оздоравливающие инструменты в отношении проблемных сельхозпредприятий, заявила заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Алла Ломакина в интервью "Сельская газета" , сообщает БЕЛТА.

В указе №399 прописаны новые механизмы финансового оздоровления проблемных сельхозпредприятий. Новый документ аккумулирует все положительные моменты и наработки указа №253 в процедуре досудебного оздоровления. "Предлагается широкий набор максимально возможных инструментов, которые могут применяться для снятия финансового обременения сельхозорганизаций. В том числе и те, которые мы из режима судебного исполнения перенесли в практику досудебного оздоровления", - сказала Алла Ломакина.

По ее словам, важно направить усилия именно на финансовое оздоровление и перспективу развития и максимально исключить возможность попадания сельхозорганизаций в судебные процедуры. Теперь у кредиторов, обл- и райисполкомов действительно широкий выбор инструментов для принятия оптимальных решений в этом плане.

Алла Ломакина добавила, что указ №399 - это системный документ, который будет работать на постоянной основе. Сельхозпредприятия, которые попали в проблемную ситуацию, смогут оперативно применять оздоравливающие инструменты, которые дают возможность двигаться вперед.

"Реструктуризации подлежит вся кредиторская задолженность. В том числе просроченная, штрафы, пени, санкции - все, что накопилось и превратилось в неподъемный клубок финансовых обязательств. Причем независимо от кредитора, будь то банки, бюджет, налоговая система, индивидуальный предприниматель", - отметила Алла Ломакина.

На сегодня 73 сельхозорганизации в процедуре санации, 16 - в ликвидационном производстве. Они будут завершать свою процедуру. Под действие нового указа попадут только те сельхозпредприятия, неплатежеспособность которых приобретает устойчивый характер.-0-