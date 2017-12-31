Указ о торговле на селе позволит существенно увеличить количество объектов придорожного сервиса

31 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Указ №345 "О развитии торговли, общественного питания и бытового обслуживания" позволит существенно увеличить количество объектов придорожного сервиса. Об этом рассказал министр антимонопольного регулирования и торговли Владимир Колтович в программе "Главный эфир" на телеканале "Беларусь 1", сообщает БЕЛТА.

"Есть уверенность, что подобно агроэкотуризму мы получим развитие бизнеса в сфере придорожного сервиса", - сказал Владимир Колтович.

Также он напомнил, что Декретом №7 существенно сокращен перечень санитарных и пожарных норм и правил для объектов общепита. "Перечни утверждены Президентом, чтобы бюрократия не пыталась опять их поменять, что-то довнести. Для бизнеса очень важно знать, что правила не меняются. Правила могут быть хорошими, плохими, но они должны быть стабильными", - сказал Владимир Колтович. Он считает, что новые правила позволят удешевить стоимость вхождения в бизнес.

Министр уверен, что качество блюд и обслуживания от этого не пострадает. "Мы исходили из того, что свободные условия вхождения в этот бизнес привлекут инициативных людей, и кафе, ресторанов станет больше. Конкуренция заставит выжить сильнейшего", - отметил он.

Кроме того, Владимир Колтович рассказал о планах разрешить посетителям объектов общепита приносить с собой спиртное. "Такие планы у нас есть. Это вполне допустимо. Зачем мы друг друга обманываем: когда проводится свадьба, ведь все приносят свое. Какая проблема это сделать, если хозяин кафе говорит, что вы можете прийти со своим спиртным. Главное, чтобы оно не было контрафактным", - констатировал он.-0-