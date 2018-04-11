11 апреля, Киев /Корр. БЕЛТА/. Украина заинтересована в расширении ассортимента импортируемых белорусских товаров, заявил корреспонденту БЕЛТА заместитель министра регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства Украины по вопросам европейской интеграции Тарас Токарский на полях форума Made in Belarus.

"На государственном уровне мы можем гарантировать поддержку тем производителям, которые поставляют качественную продукцию. Сегодня много продуктов, которые производятся белорусскими компаниями, пользуются популярностью в Украине, о них хорошие отзывы. Мы двумя руками за то, чтобы белорусские производители еще более широко работали на нашем рынке", - отметил он.

Тарас Токарский подчеркнул, что предприятия Беларуси являются давними и стратегическим партнерами для Украины. "Практически все предприятия, которые представлены сегодня на выставке, давно работают в Украине. Есть налаженные связи, и речь идет не о выходе их на наш рынок, а о расширении своей доли. Можно только прогнозировать и дальнейшее увеличение продаж продукции, что меня очень радует", - заявил он.

Замминистра напомнил, что во второй половине этого года планируется большое совместное мероприятие - Форум регионов Беларуси и Украины. "Там будем говорить в том числе и о новых проектах сотрудничества. В Украине сейчас проходит реформа по децентрализации - местные власти получают больше финансовых инструментов, которыми могут распоряжаться. Форум - это хорошая возможность для углубления сотрудничества именно потому, что сейчас принятие решений уходит из центра в регионы", - пояснил он.

На выставке Тарас Токарский ознакомился с представленными образцами техники МАЗ, "Амкодор", МТЗ и "Гомсельмаш", прокатился в кабине белорусского грузовика, на котором экипаж пилота Сергея Вязовича стал серебряным призером "Дакара-2018".

Выставка Made in Belarus проходит с 10 по 14 апреля в киевском Международном выставочном центре. Участие в ней принимают более 50 белорусских компаний, которые демонстрируют разработки в сферах машиностроения и нефтехимии, транспорта и логистики, сельского хозяйства и продовольствия, легкой промышленности и туризма. Выставка сопровождается деловой программой, включающей отраслевые презентации белорусских предприятий. Ключевым мероприятием деловой программы стала конференция "Украина-Беларусь: перспективы сотрудничества", которая прошла 10 апреля. В мероприятии приняли участие представители государственных ведомств двух стран, а также Белорусской торгово-промышленной палаты и Торгово-промышленной палаты Украины.

Выставку Made in Belarus в Киеве организует БелТПП. Оператором выступает выставочное унитарное предприятие "Белинтерэкспо" БелТПП. Мероприятие проводится при поддержке посольства Беларуси в Украине, Торгово-промышленной палаты Украины, государственных органов и бизнес-ассоциаций двух стран.-0-