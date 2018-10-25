Украинская сторона сделает все для беспрепятственного движения товаров АПК с Беларусью - Шеремета

25 октября, Гомель /Корр. БЕЛТА/. Украинская сторона готова сделать все для беспрепятственного движения товаров АПК с Беларусью. Об этом сообщил заместитель министра аграрной политики и продовольствия Украины Виктор Шеремета, общаясь с журналистами по итогам заседания постоянно действующей рабочей группы для решения проблемных вопросов взаимного товарооборота в части применения ветеринарно-санитарных мер, ставшего частью I Форума регионов Беларуси и Украины, передает корреспондент БЕЛТА.

По словам Виктора Шереметы, взаимный интерес очевиден, потребительский спрос есть. "Когда наше местное население видит белорусский товар, то охотно его покупает", - заявил он. Как результат - товарооборот сельскохозяйственной продукции и продуктов питания между Беларусью и Украиной растет. За 8 месяцев этого года этот показатель составил более $500 млн, что на 23% выше аналогичного периода прошлого года.

Вместе с тем на заседании стороны обговорили шероховатости, которые возникают на совместном пути, нашли возможности их решения. Во время конструктивного диалога обозначены резервы в отрасли для усиления присутствия товаров на рынках обеих стран.

"Мы уверены, что заседание рабочей группы в рамках стартового Форума регионов Беларуси и Украины даст мощнейший толчок нашим дальнейшим взаимовыгодным отношениям", - подчеркнул заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия - директор Департамента ветеринарного и продовольственного надзора Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Иван Смильгинь.

Он подчеркнул, что нерешаемых вопросов нет. "Есть те, которые требуют немного больше времени. Мы плодотворно и плотно сотрудничаем с украинскими коллегами. Поставленные перед нами задачи решаются, мы находим выход из самых разных ситуаций", - резюмировал Иван Смильгинь.

По итогам 13-го заседания белорусско-украинской рабочей группы по увеличению взаимного присутствия на рынках Беларуси и Украины сельскохозяйственной, пищевой и другой продукции стороны подписали Протокол, отражающий намерения и резервы для дальнейшего развития двухстороннего торгово-экономического сотрудничества в области агропромышленного комплекса.-0-