Улучшение позиции в рейтинге Fitch позволит Беларуси снизить ставки по размещаемым евробондам - эксперт

30 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Улучшение позиции в рейтинге Fitch позволит Беларуси снизить ставки по размещаемым евробондам. Такую точку зрения высказала корреспонденту БЕЛТА финансовый консультант TeleTrade (ООО "ТелетрейдБел") Жанна Кулакова.

"Подобные кредитные рейтинги отображают вероятность дефолта, иными словами показывают международному инвестору, насколько безопасно вкладывать деньги в облигации, которые эмитируются ведомствами страны. В частности, для нас повышение позиции в рейтинге Fitch может означать возможность более дешевых заимствований через еврооблигации", - отметила эксперт.

Жанна Кулакова напомнила, что в 2017 году Беларусь разместила евробонды в объеме $1,4 млрд двумя траншами доходностью на уровне 7,125% и 7,625%. "Это достаточно дорогое заимствование. И за те десять лет, которые пройдут до погашения, придется потратить значительные суммы на его обслуживание. Но чем выше у страны кредитный рейтинг, тем ниже вероятность дефолта эмитента этой страны и соответственно ниже риски для инвесторов. И тем меньше будет ставка по еврооблигациям. То есть с повышением позиции в таких рейтингах Беларусь сможет дешевле фондироваться на международном рынке", - подчеркнула она.

Финансовый консультант также пояснила, что повышение позиции в рейтинге можно связать с тем, что в Беларуси в 2017 году заметно выросли золотовалютные резервы.

Как сообщалось, Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Беларуси в иностранной и национальной валюте до уровня "B" с "B-" с прогнозом "стабильный". В качестве ключевого фактора, повлиявшего на повышение рейтинга, Fitch выделяет снижение рисков рефинансирования вследствие упреждающих заимствований правительства и наращивания золотовалютных резервов.

Кроме того, 26 января была обновлена классификация Организации по экономическому сотрудничеству и развитию по страновым кредитным рискам. В текущей версии классификации позиция Беларуси улучшена - страна переведена в более высокую, шестую группу. Это позволит сократить размеры страховых премий по экспортным кредитам, предоставляемым иностранными банками белорусским предприятиям-импортерам, что в свою очередь снизит для них стоимость кредитных ресурсов.-0-