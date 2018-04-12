Упрощение требований для частных стройорганизаций даст толчок развитию технологий - Кручанов

12 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Упрощение требований для частных строительных организаций даст толчок развитию конкуренции и технологий. Об этом заявил сегодня журналистам первый заместитель министра архитектуры и строительства Беларуси Александр Кручанов, комментируя постановление министерства от 23 марта 2018 года №15, передает корреспондент БЕЛТА.

Александр Кручанов подчеркнул, что требования для коммерческих строительных организаций упрощены в соответствии с реализацией декрета №7 "О развитии предпринимательства". "Это предоставляет им массу возможностей при наличии достаточного опыта нормально работать в строительном бизнесе. Данная мера приведет к развитию конкуренции, технологий, ведь многие частные компании живее продвигают новые технологии, смелее берутся за объекты, - сказал он. - Бизнес-сообщество ранее высказывало претензии, что требования, которые предъявлялись к участникам строительства, предоставляли больше преимуществ государственным организациям. С принятием постановления большее количество строительных компаний разного уровня смогут войти в строительный бизнес".

Постановление Минстройархитектуры №15 изменило квалификационные требования, предъявляемые к юрлицам и ИП для получения аттестатов соответствия в строительной отрасли. Как пояснил Александр Кручанов, для строительства объектов первого класса сложности обязательное количество работников генподрядной организации уменьшилось с 600 человек до 400. Для объектов второго класса сложности теперь достаточно 150 работников в составе организации. Изменения коснулись и наличия основных средств организаций.-0-