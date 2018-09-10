10 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Урожай сахарной свеклы в Беларуси ожидается выше прошлогоднего. Об этом сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель министра сельского хозяйства и продовольствия Владимир Гракун, передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году планируется собрать 5 млн т сахарной свеклы, это больше, чем в прошлом году", - сказал Владимир Гракун.

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