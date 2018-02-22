Усиление морозов не представляет опасности для озимых - Белгидромет

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Усиление морозов не представляет опасности для озимых. Такая информация размещена на сайте Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды, сообщает БЕЛТА.

Агрометеорологические условия для озимых культур складываются удовлетворительно. По последним данным наблюдений, глубина промерзания почвы в основном колеблется от 10-20 см до 30-40 см, а по сведениям некоторых метеостанций северо-западного региона - достигает 45-60 см. На единичных полях в Минской, Могилевской и Витебской областях отмечается притертая к почве ледяная корка толщиной от 5 мм до 19 мм.

В связи с наличием достаточного снежного покрова на большей части территории Беларуси усиление морозов не представляет опасности озимым посевам. Однако в крайних западных и юго-западных районах страны, где снежный покров небольшой или отсутствует, может возникнуть опасность повреждений озимого рапса, как наименее морозоустойчивой культуры.-0-

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