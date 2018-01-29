Успех на "Дакаре-2018" положительно скажется на продажах МАЗа - Семашко

29 января, Минск /Юлия Дыленок - БЕЛТА/. Успех команды "МАЗ-СПОРТавто" положительно скажется на продажах продукции Минского автомобильного завода. Уверенность в этом выразил заместитель премьер-министра Владимир Семашко на торжественном собрании в ДК "МАЗ", где чествовали команду "МАЗ-СПОРТавто", передает корреспондент БЕЛТА.

Команда "МАЗ-СПОРТавто"

"Это чрезвычайно важная и знаковая победа, ведь, я считаю, второе место - это тоже определенная победа. Она повышает престиж торговой марки МАЗ, создает имидж, а это, безусловно, скажется на всех аспектах - от проектирования и производства до продаж автомобилей", - отметил Владимир Семашко.

Вице-премьер пожелал команде "МАЗ-СПОРТавто", чтобы нынешний успех не был случайным. "Надо стремиться завоевать первое место и подтверждать его от раза к разу", - сказал он.

Во время торжественного собрания

Владимир Семашко отметил важность того, что автомобиль, на котором спортсмены преодолели сложнейшую трассу "Дакара", в своей основе - серийная машина, в том время как конкуренты, как правило, для участия в ралли готовят специальную технику. "Для многих покупателей это будет говорить о том, что особенно в таких экстремальных условиях надо отдавать предпочтение среди ряда других автомобилей МАЗу", - считает вице-премьер.

Владимир Семашко вручает грамоты

Он констатировал, что последние несколько лет МАЗ переживал сложный период ввиду субъективных и объективных причин. "Но вот уже в конце прошлого года предприятие вышло на рентабельную работу, и прогнозы, которые мы сформировали на 2018 год, показывают, что МАЗ должен существенно добавить и в объемах, и в рентабельности. Это даст больше возможностей для коллектива, в том числе команды "МАЗ-СПОРТавто", - сказал Владимир Семашко.

Белорусский МАЗ под управлением Сергея Вязовича занял второе место в общем зачете ралли-рейда "Дакар-2018". Выиграл "Дакар" россиянин Эдуард Николаев на КаМАЗе.

Белорусские гонщики участвовали в ралли-рейде в седьмой раз. Владельцем команды выступает Минский автозавод, техническим партнером - телеком-оператор velcom. Автомарафон в этом году проходил по территории трех стран - Перу, Боливии и Аргентины. Протяженность только скоростных участков составила 3,5 тыс. км.-0-