Успешная реализация указа №200 должна привести к кардинальному разрешению проблемы "плохих" долгов - эксперт

19 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Успешная реализация указа №200 "О реструктуризации задолженности и прекращении обязательств" должна привести к кардинальному разрешению проблемы "плохих" долгов. Такое мнение высказал сегодня во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА директор ООО "Альпари Евразия" Александр Сабодин.

"Указ №200 предусматривает различные способы реструктуризации проблемной задолженности, такие как обмен долга на акции должника, продажа долга с дисконтом и даже полное списание, прощение долга. Это достаточно передовое и смелое для нашей страны решение, и в то же время - достаточно стандартный инструментарий для стран с развитой экономикой. Успешная реализация этих решений может привести со временем к кардинальному разрешению проблемы накопившихся "плохих" долгов", - подчеркнул он.

При этом Александр Сабодин отметил, что на пути реализации документа могут возникнуть определенные проблемы. В частности, отсутствие развитого и ликвидного фондового рынка затруднит оценку акций должников при обмене их на долги, а также определение дисконта при продаже долга со скидкой. "С другой стороны, возможно, что именно благодаря этому указу появится необходимость рыночной оценки акций и облигаций, и это позволит расшевелить белорусский фондовый рынок. Очень важно, чтобы при реализации этих новых для наших реалий мер обязательно соблюдались такие основополагающие принципы, как свобода договора и равенство участников независимо от формы собственности, так как и среди должников, и среди кредиторов есть как государственные, так и негосударственные предприятия и банки", - резюмировал директор ООО "Альпари Евразия".

Указ №200 был подписан в конце мая. Согласно документу, банки всех форм собственности смогут вовлекаться в процесс управления деятельностью предприятий-должников (обмен проблемных долгов по кредитам на акции предприятия). Станет возможным передавать права по кредитному договору другому кредитору с дисконтом (продажа банком проблемных долгов со скидкой). Это позволит одному банку аккумулировать все проблемные кредиты организации для осуществления их реструктуризации в целях снижения кредитной нагрузки заемщика. Кроме того, должники, находящиеся в тяжелом экономическом положении, смогут освобождаться от обязанности погашать проблемную задолженность по кредитам путем прощения долга банками.

Указ создает условия для снижения объемов проблемной задолженности организаций реального сектора экономики по платежам в бюджет и кредитным договорам, уменьшения дефицита оборотных средств, принятия банками наиболее эффективных решений о реструктуризации долгов и финансировании инвестиционных проектов хозяйственных обществ, участниками которых они становятся.-0-

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