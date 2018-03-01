1 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Установлены предельные значения выручки для малого бизнеса за 2017 год для оказания господдержки. Это предусмотрено постановлением Совета Министров от 28 февраля 2018 года №164, сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт правительства.

Государственная финансовая поддержка в 2018 году может быть оказана субъектам малого предпринимательства, объем выручки которых от реализации товаров (выполнения работ, оказания услуг) без учета налога на добавленную стоимость за 2017 год не превысил следующих значений: для индивидуальных предпринимателей - Br356 тыс., для микроорганизаций - Br2607 тыс., для малых организаций - Br9836 тыс.

Документ принят на основании положения об оказании государственной финансовой поддержки субъектам малого предпринимательства и субъектам инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства за счет средств, предусмотренных в программах господдержки МСП.

Постановление вступает в силу после официального опубликования и распространяет свое действие на отношения, возникшие с 1 января 2018 года.-0-