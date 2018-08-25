Уставной фонд Банка развития увеличился на Br245 млн

25 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В устав Банка развития Беларуси внесены изменения: уставной фонд увеличился на сумму Br245 млн. Такая информация размещена на сайте банка, сообщает БЕЛТА.

Увеличение уставного фонда - очередной шаг в проведении последовательной политики по обеспечению безопасного и устойчивого функционирования банка и созданию предпосылок для дальнейшего наращивания им объемов финансирования национальной экономики.

В настоящее время совокупный размер уставного фонда Банка развития составляет около Br1,5 млрд.-0-