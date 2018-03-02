Уточнен ряд вопросов по электронным документам для госрегистрации и ликвидации юрлиц и ИП

2 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Постановлением Совета Министров №149 от 23 февраля 2018 года уточнены некоторые вопросы представления электронных документов для государственной регистрации и ликвидации субъектов хозяйствования, сообщает БЕЛТА со ссылкой на Национальный центр правовой информации.

Документом вносятся изменения и дополнения в ряд постановлений правительства. В частности, изменения коснулись инструкций, утвержденных постановлением №1164 "О некоторых вопросах государственной регистрации и ликвидации (прекращения деятельности) субъектов хозяйствования и внесении изменений и дополнений в некоторые постановления Совета Министров Республики Беларусь" от 31 августа 2011 года.

Инструкция о порядке представления электронных документов и их рассмотрения регистрирующим органом дополнена пунктом о том, что при прекращении деятельности индивидуального предпринимателя электронные документы в регистрирующий орган могут быть представлены не только самим ИП, но и лицом, уполномоченным в соответствии с нотариально доверенностью действовать от его имени.

Уточнены формулировки отдельных положений инструкции о порядке размещения и опубликования сведений о нахождении юридического лица (индивидуального предпринимателя) в процессе ликвидации (прекращения деятельности).

Внесены изменения в нотариальные тарифы за совершение нотариальных действий и оказание услуг правового и технического характера нотариусами, утвержденные постановлением Совета Министров №1145 от 27 декабря 2013 года. Теперь представление электронных документов для государственной регистрации отнесено к нотариальным действиям (ранее - услуги правового и технического характера).

Документ принят в соответствии с абзацем 12 подпункта 9.2 пункта 9 декрета №7 "О развитии предпринимательства" от 23 ноября 2017 года.

Постановление вступило в силу 26 февраля 2018 года.-0-