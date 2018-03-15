15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Утвержден план государственной стандартизации на 2018 год. Такая информация размещена на сайте Государственного комитета по стандартизации Беларуси, сообщает БЕЛТА.

План сформирован на основе предложений республиканских органов госуправления, технических комитетов по стандартизации, других организаций страны. В 2018 году предусмотрены работы по 509 темам. Среди них - разработка более 480 государственных стандартов (СТБ и ГОСТ) в различных отраслях экономики, из которых 354 будут гармонизированы с международными и европейскими стандартами.

Разработки направлены на реализацию требований технических регламентов ЕАЭС (Таможенного союза), государственных, научно-технических и отраслевых программ и будут способствовать повышению технического уровня и качества отечественной продукции, ее экспортного потенциала, устранению технических барьеров в торговле и защите интересов потребителей.

Так, 128 стандартов направлены на обеспечение соблюдения требований технических регламентов Таможенного союза по безопасности низковольтного оборудования, игрушек, парфюмерно-косметической продукции, продукции легкой промышленности, электромагнитной совместимости технических средств, пищевой продукции, отдельных видов специализированной пищевой продукции, сельскохозяйственных и лесохозяйственных тракторов и прицепов.

Запланирована разработка 14 государственных стандартов, предусмотренных Программой развития системы технического нормирования, стандартизации и подтверждения соответствия в области энергосбережения на 2016-2020 годы. Для выполнения мероприятий Комплекса мер на 2016-2020 годы по стимулированию внедрения в экономику страны передовых методик и современных международных систем управления качеством будет разработано 9 государственных стандартов. Предусмотрена также разработка 11 государственных стандартов, направленных на выполнение мероприятий подпрограммы "Безбарьерная среда жизнедеятельности инвалидов и физически ослабленных лиц" Государственной программы о социальной защите и содействии занятости на 2016-2020 годы.

Объектами стандартизации в 2018 году являются пищевая продукция, продукция легкой промышленности, тракторы и машины, криогенные сосуды, оборудование и покрытия для детских игровых площадок, бытовые электроприборы, информационные технологии, средства противопожарной защиты, лаки и краски, нефтепродукты жидкие, топлива, парфюмерно-косметическая продукция, материалы для дорожного строительства, кабельная продукция, информационные технологии и др.

Планируется также осуществить проверку научно-технического уровня 30 государственных стандартов.

Ознакомиться с планом государственной стандартизации на 2018 год можно на сайте Госстандарта в разделе "Стандартизация/Программы работ".-0-