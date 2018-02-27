Утверждена финансовая программа республиканского бюджета на 2018-2020 годы

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совет Министров постановлением от 26 февраля 2018 года №152 утвердил среднесрочную финансовую программу республиканского бюджета на 2018-2020 годы, сообщает БЕЛТА со ссылкой на информацию Национальном правовом интернет-портале .

Программа определяет основные параметры экономического развития и важнейшие денежно-кредитные показатели Беларуси, лимит государственного долга, основные параметры республиканского бюджета и предельные объемы расходов республиканского бюджета по государственным программам и подпрограммам по перечню государственных программ на 2016-2020 годы (без учета государственной инвестиционной программы).

Программой заложены объемы валового внутреннего продукта (ВВП) на 2018 год - Br112 млрд 560,5 млн, на 2019 год - Br121 млрд 897,6 млн, на 2020 год - Br131 млрд 422,7 млн. Темпы роста ВВП предусмотрены на уровне 101,2% в 2018-м, 101,4% - в 2019-м и 102% в 2020-м. Динамика снижения ставки рефинансирования определена до 9,5% на конец 2019 года и 9% на конец 2020 года.

Традиционно наибольший объем финансирования по государственным программам и подпрограммам предполагается направить в сферы здравоохранения и образования (госпрограмма "Здоровье народа и демографическая безопасность Республики Беларусь": Br1 237 млн в 2018-м, Br1 416,9 млн в 2019-м, Br1 396 млн в 2020-м; госпрограмма "Образование и молодежная политика": Br813 млн в 2018-м, Br1 017,6 млн в 2019-м, Br1 181 млн в 2020-м).

Документом установлено, что реализация финансовой программы должна осуществляться с учетом следующих мер бюджетно-налоговой политики: налоговая нагрузка на экономику на уровне, не превышающем 26% от ВВП; сохранение нормативов отчислений от республиканских налогов в бюджеты всех уровней, если иное не установлено законодательными актами; обеспечение сбалансированности республиканского и местных бюджетов в пределах имеющихся доходов и источников финансирования дефицита (размера профицита) бюджета; ограничение расходов республиканского бюджета в целях формирования профицита для погашения части государственного долга; исполнение не менее 25% обязательств по погашению госдолга в соответствующем финансовом году за счет недолговых источников. Предусмотрено повышение эффективности управления госфинансами, в том числе за счет администрирования доходов республиканского и местных бюджетов, применения нормативных методов бюджетного планирования.-0-