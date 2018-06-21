В Беларусь прибыл первый грузовой поезд из китайской провинции Хэбэй

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На терминал Колядичи Республиканского транспортно-экспедиционного унитарного предприятия "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" ("БТЛЦ") Белорусской железной дороги прибыл первый грузовой контейнерный поезд из города Шицзячжуан - административного центра провинции Хэбэй на севере Китая, передает корреспондент БЕЛТА.

Первый заместитель начальника Белорусской железной дороги Игорь Шилов

Генеральный директор государственного предприятия "БТЛЦ" Евгений Усенков

Этот поезд за 15 дней преодолел около 9,5 тыс. км. В его составе 38 контейнера с товарами промышленного назначения. Часть из них заберут получатели со станции, остальные уйдут автодоставкой по Беларуси. Среди получателей прибывшего груза Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Планируется, что по новому маршруту составы будет отправляться 3-4 раза в месяц, а в обратном направлении - 2 раза в месяц.

Член постоянного комитета провинции г. Хэбэй, секретарь муниципального комитета Шицзячжуан Син Гохуэй

Хэбэй станет 13-й китайской провинцией, с которой "БТЛЦ" сотрудничает по перевозке контейнерных грузов. Генеральный директор предприятия Евгений Усенков отметил: "Выстраиваются бизнес-отношения между белорусскими субъектами хозяйствования и китайскими. Наша задача - предложить оптимальную логистическую схему, которая позволяет минимизировать транспортные расходы при перевозке грузов".

Он также обозначил перспективу налаживания перевозок грузов из провинции Хэбэй через Беларусь в страны Западной Европы. "Сегодня прибыли грузы для белорусских грузополучателей, но транспортно-логистический терминал "Колядичи" является международным контейнерным хабом, из которого грузы отправляются в страны СНГ, Западной Европы, Балтии, Скандинавии", - добавил гендиректор.

Член постоянного комитета провинции Хэбэй, секретарь муниципального комитета Шицзячжуан Син Гохуэй подчеркнул, что создание новых маршрутов грузовых контейнерных перевозок способствует укреплению торгово-экономического сотрудничества между странами и реализации инициативы "Один пояс, один путь".-0-

Фото Геннадия Жинкова