В Беларусь прибыл первый грузовой поезд из китайской провинции Хэбэй

21 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. На терминал Колядичи Республиканского транспортно-экспедиционного унитарного предприятия "Белинтертранс - транспортно-логистический центр" ("БТЛЦ") Белорусской железной дороги прибыл первый грузовой контейнерный поезд из города Шицзячжуан - административного центра провинции Хэбэй на севере Китая, передает корреспондент БЕЛТА.
Этот поезд за 15 дней преодолел около 9,5 тыс. км. В его составе 38 контейнера с товарами промышленного назначения. Часть из них заберут получатели со станции, остальные уйдут автодоставкой по Беларуси. Среди получателей прибывшего груза Китайско-белорусский индустриальный парк "Великий камень". Планируется, что по новому маршруту составы будет отправляться 3-4 раза в месяц, а в обратном направлении - 2 раза в месяц.
Хэбэй станет 13-й китайской провинцией, с которой "БТЛЦ" сотрудничает по перевозке контейнерных грузов. Генеральный директор предприятия Евгений Усенков отметил: "Выстраиваются бизнес-отношения между белорусскими субъектами хозяйствования и китайскими. Наша задача - предложить оптимальную логистическую схему, которая позволяет минимизировать транспортные расходы при перевозке грузов".
Он также обозначил перспективу налаживания перевозок грузов из провинции Хэбэй через Беларусь в страны Западной Европы. "Сегодня прибыли грузы для белорусских грузополучателей, но транспортно-логистический терминал "Колядичи" является международным контейнерным хабом, из которого грузы отправляются в страны СНГ, Западной Европы, Балтии, Скандинавии", - добавил гендиректор.
Член постоянного комитета провинции Хэбэй, секретарь муниципального комитета Шицзячжуан Син Гохуэй подчеркнул, что создание новых маршрутов грузовых контейнерных перевозок способствует укреплению торгово-экономического сотрудничества между странами и реализации инициативы "Один пояс, один путь".-0-
Фото Геннадия Жинкова
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