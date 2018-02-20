20 февраля, Минск /Вера Сергеева - БЕЛТА/. В Беларуси 17 предприятий планируется передать в 2018 году из республиканской в коммунальную собственность. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Государственного комитета по имуществу Беларуси Андрей Гаев, передает корреспондент БЕЛТА.

Андрей Гаев отметил, что в прошлом году были приняты решения о передаче в коммунальную собственность более 40 пакетов акций в Витебской и Гомельской областях. Внесен аналогичный проект по Брестской и Гродненской областям. "На согласовании находятся материалы по 17 предприятиям, в основном в Минской и Могилевской областях и Минске. Это необходимый шаг по оптимизации структуры государственных активов", - сказал он.

Руководитель ведомства также заявил, что перед принятием решений о передаче в коммунальную собственность акционерные общества рассматриваются по отдельности, проводится анализ целей этой работы. "Даем добро и готовим соответствующий проект решения главы государства, только понимая, что юрлицо, встраиваясь в холдинговую структуру либо включаясь в иные кооперационные связи, будет активно развиваться", - пояснил Андрей Гаев.

Тема оптимизации структуры госактивов является одной из самых актуальных в работе Госкомимущества. "Создавались различные межведомственные образования, было поручено плотно заняться этим вопросом. Когда стало понятно, что подготовка единого документа о передаче тех или иных республиканских пакетов акций на коммунальный уровень не получится в силу различных взглядов и передающей, и принимающей сторон, начали отрабатывать вопросы по областям", - добавил председатель комитета.-0-