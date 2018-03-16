В Беларуси активизируют создание в регионах советов по развитию предпринимательства

16 марта, Ганцевичский район /Корр. БЕЛТА/. Будет активизировано создание в регионах советов по развитию предпринимательства. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Совета по развитию предпринимательства Беларуси Александр Турчин, передает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня премьер-министр Андрей Кобяков посещает с рабочей поездкой Ганцевичский район Брестской области. На начало 2018 года в районе работало 133 микро-, малых и средних организации, 446 индивидуальных предпринимателей. От субъектов малого и среднего предпринимательства в бюджет Ганцевичского района в 2017 году поступило Br4,6 млн, что составляет 32,9% в общих доходах бюджета.

Александр Турчин обратил внимание, что в Ганцевичском районе нет промышленных гигантов и крупных производств, тем не менее люди здесь тоже должны получать достойную заработную плату. "Мы видим, что развитие региона - это в первую очередь развитие малого и среднего бизнеса, которые дают сегодня и рабочие места, и зарплату", - сказал он.

В стране уже сделаны определенные шаги для либерализации условий ведения бизнеса, главой государства в 2017 году подписаны соответствующие документы, принимаются нормативные правовые акты в их развитие. "Конечно, на этом нельзя останавливаться, нужно двигаться вперед. Совет по развитию предпринимательства видит одну из своих задач в создании советов по развитию предпринимательства в областях и районах, это поручение главы государства по итогам встречи с бизнес-сообществом", - отметил Александр Турчин.

По мнению председателя Совета по развитию предпринимательства Беларуси, в регионах должны быть постоянные диалоговые площадки для взаимодействия представителей власти и бизнеса, обсуждения проблемных вопросов. "Практика работы республиканского Совета по развитию предпринимательства показывает, что очень много обращений идет из регионов. И мы вынуждены заниматься из Минска этими вопросами, хотя большинство из них должно решаться на местном уровне. Мы надеемся, что, когда сформируем областные, районные советы, эти вопросы будут решаться именно там, не доходя до уровня республиканского совета, правительства, Администрации Президента, - пояснил Александр Турчин. - Рассчитываем, что в ближайший месяц, максимум два, такая работа должна завершиться".-0-