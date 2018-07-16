В Беларуси будет запущен сервис, обслуживающий Большой адронный коллайдер

В Беларуси готовится запуск платформы Exoscale, обслуживающей вычисления Большого адронного коллайдера. Хостинговая платформа Exoscale - одно из лучших европейских решений по предоставлению виртуальных вычислительных мощностей, принадлежащее группе компаний A1 Telekom Austria Group, в которую входит и белорусский телеком-оператор velcom.

Сервис Exoscale - это "облако", к которому в соответствии со стандартами Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) подключен Большой адронный коллайдер, расположенный на границе Франции и Швейцарии. Сейчас в Exoscale потребности коллайдера обслуживают более 3500 виртуальных машин, обрабатывая около 100 терабайт первичных научных данных и результатов вычислений. В планах на ближайший год - создать около 10 000 виртуальных машин, которые в сумме задействуют "облако" в 1 петабайт.

"Возможность использования Exoscale в Беларуси - новая веха в развитии облачных технологий. Европейская организация по ядерным исследованиям признала сервис исключительно надежным, а способность масштабирования мощностей за 30 секунд до любых размеров названа сверхбыстрой", - рассказал начальник отдела маркетинга и продаж облачных сервисов и услуг для бизнеса компании velcom Николай Мельников.

Как отметили в компании, для запуска Exoscale в коммерческую эксплуатацию в Беларуси уже подготовлена вся инфраструктура дата-центра velcom.

"Это станет очень интересным предложением для ИТ-компаний и для всех, чьи задачи предъявляют требования к скорости масштабирования вычислительных ресурсов и постоянного защищенного доступа к данным. Этот облачный сервис не имеет аналогов, при этом прост, интуитивно понятен в использовании и доступен для любой организации", - подытожил Николай Мельников.