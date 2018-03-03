3 марта, Несвижский район /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до 2020 года планируется ввести в эксплуатацию семь котельных на торфе. Об этом заявил сегодня журналистам министр энергетики Владимир Потупчик, передает корреспондент БЕЛТА.

На вопрос о планах по строительству в Беларуси котельных на торфе Владимир Потупчик ответил: "Запланировано семь таких проектов, в том числе четыре в Минской области, два в Витебской и один в Ошмянах Гродненской области. Строительство будет осуществлено в перспективе до 2020 года".

Реализация проектов позволит организациям торфяной промышленности Министерства энергетики увеличить объемы поставок торфяного топлива организациям ЖКХ. При этом потребление природного газа энергоисточниками ЖКХ сократится ориентировочно на 20 млн куб.м в год, что позволит уменьшить закупки дорогостоящего импортного топлива и повысить энергетическую безопасность страны. "Реализовали крупные проекты с цементными заводами, которые также позволили загрузить мощности торфобрикетных заводов. В целом вышли на объем поставки торфяной продукции более 1 млн т. Это значительно изменило общую ситуацию в торфяной отрасли, вышли на рентабельную работу", - сказал министр.

Владимир Потупчик посетил сегодня в деревне Рудавка Несвижского района работающую на торфяном топливе котельную мощностью 4 МВт. Она была введена в эксплуатацию в декабре 2017 года. Замещение импортируемого природного газа позволило РУП "Несвижское ЖКХ" снизить себестоимость выработки тепловой энергии с Br116 до Br88 за 1 Гкал. Министр отметил, что у котельной есть резервы для дальнейшего снижения себестоимости энергии.

За время эксплуатации энергоисточника РУП "Несвижское ЖКХ" реализовало 1,75 тыс. т топливного фрезерного торфа. Годовой объем реализации топлива для нужд котельной в деревне Рудавка составит 8 тыс. т. На строительство котельной было направлено Br1,2 млн средств внебюджетного централизованного инвестиционного фонда Министерства энергетики, Br1,25 млн из местного бюджета и Br90 тыс. бюджетных средств, выделяемых на реализацию проектов по энергосбережению.-0-