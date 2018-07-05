5 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до 2021 года планируется подготовить концепцию реформы налогового законодательства, заявил министр по налогам и сборам Сергей Наливайко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Действительно, в течение следующих трех лет Налоговый кодекс не должен подвергаться переработке. Соответственно следующий этап внесения изменений и дополнений в НК будет приходиться на 2021 год. Однако это не значит, что на протяжении этих трех лет работа над совершенствованием налогового законодательства не будет проводиться. Эти три года будут необходимы для того, чтобы определиться по концептуальным направлениям, по которым нельзя выработать приемлемое решение за короткий период времени", - отметил министр.

Сергей Наливайко уточнил, что в основу этой концепции лягут вопросы реального снижения налоговой нагрузки, реформирования имущественных налогов с учетом планируемой массовой оценки недвижимого имущества по всей стране, сближения бухгалтерского и налогового учета, оптимизации налоговых льгот, совершенствования отчислений, производимых в Фонд социальной защиты населения.

Министр также напомнил, что в настоящий момент в стране проводится масштабная корректировка Налогового кодекса. "Цель этой корректировки определена в поручении главы государства. Это и обеспечение стабильности налогового законодательства, простота, понятность правовых норм и легкость их восприятия; недопущение правовой неопределенности и несогласованности правовых предписаний; стимулирование экономической деятельности. При этом вносимые изменения не должны повлечь снижение доходов бюджета", - подчеркнул он.

Для этого была создана специальная межведомственная рабочая группа для подготовки предложений о комплексной корректировке Налогового кодекса из числа представителей органов государственного управления, крупнейших аудиторских компаний, бизнес-сообществ и экспертов Совета по развитию предпринимательства. Всего около 60 человек. "Эта группа создавалась в таком расширенном составе для того, чтобы можно было услышать различные мнения. Работа проделана немалая: обсуждены нормы общей части Налогового кодекса, ряд глав особенной части. Многие вопросы вызывали бурные обсуждения, поступали предложения, зачастую противоречащие друг другу. И это естественно, ведь у разных сторон разные цели. И по таким вопросам необходимо было искать компромиссы", - констатировал Сергей Наливайко.

Министр отметил, что сегодня же основная работа сосредоточена над редакцией особенной части Налогового кодекса.-0-

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В Беларуси в 2018 году выросло число самозанятых граждан "В 2018 году более 16 тыс. человек уже оказывают услуги, не требующие регистрации в качестве индивидуального предпринимателя, рост по сравнению с прошлым годом на 5 тыс. человек", - заявил Сергей Наливайко.