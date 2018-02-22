22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до 2022 года планируется направить $200 млн заемных средств на энергоэффективные проекты. Об этом сообщил первый заместитель директора Департамента по энергоэффективности Государственного комитета по стандартизации Виктор Акушко сегодня на расширенном заседании коллегии департамента, передает корреспондент БЕЛТА.

Представительство Всемирного банка в Беларуси и Департамент по энергоэффективности совместно с другими заинтересованными ведомствами готовят новый двухкомпонентный проект в энергетическом секторе по активизации использования местных видов топлива в централизованном теплоснабжении и повышении энергоэффективности жилищного сектора.

"Проект включен в рамочную стратегию партнерства для Беларуси на 2018-2022 финансовые годы. Возможный суммарный объем привлекаемых заемных средств составляет $200 млн, в том числе $100 млн составляют средства Международного банка реконструкции и развития и $100 млн - Европейского инвестиционного банка. Предварительная оценка показывает, что новый совместный инвестиционный проект целесообразен и выгоден для Беларуси", - сказал Виктор Акушко.

При этом предлагается новая схема финансирования проекта - с использованием заемных средств, части средств из отчислений на капитальный ремонт жилых зданий и части средств из поступлений от приватизации жилья. "Оценка целесообразности и возможности использования схемы финансирования требует должного обоснования для окончательного одобрения на уровне правительства и главы государства", - подчеркнул первый замдиректора Департамента по энергоэффективности.-0-