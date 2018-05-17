В Беларуси до конца года планируется нарастить наукоемкость ВВП до 0,65% - Шумилин

17 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца 2018 года планируется нарастить наукоемкость ВВП до 0,65%. Об этом сообщил председатель Государственного комитета по науке и технологиям Александр Шумилин на конференции "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость", передает корреспондент БЕЛТА.

"В этом году впервые за последние десятилетия наукоемкость ВВП у нас вырастет и составит 0,6-0,65%. До этого она составляла 0,5%", - отметил Александр Шумилин. К 2020 году поставлена задача довести этот показатель до 1%.

Постепенно будет увеличиваться и объем финансирования науки. "В современном мире наука является основой построения сильного и процветающего государства. Благодаря исследованиям и разработкам создаются новые производства и целые отрасли экономики", - подчеркнул Александр Шумилин.

Председатель ГКНТ рассказал, что в Беларуси совершенствуются условия развития инновационных площадок, а также выполнение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ. "Одним из приоритетов национальной инновационной системы является развитие малого и среднего предпринимательства. В этих целях создаются субъекты инновационной инфраструктуры. По итогам 2017 года в Беларуси функционирует 24 таких субъекта, в том числе 14 научно-технологических парков, 9 центров трансфера технологий и Белорусский инновационный фонд. В июне этого года вступит в силу указ №105, который даст право технопаркам создавать фонды инновационного развития, средства которых будут использоваться для финансирования проектов, выполняемых резидентами технопарков, и закупки необходимого оборудования", - сообщил он.

Александр Шумилин напомнил, что в этом году предполагается создание не менее 3 технопарков в регионах - речь идет о городах Борисов, Бобруйск и Орша.

XI Международная научно-практическая конференция "Экономический рост Республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость" проходит в Белорусском государственном экономическом университете. В текущем году мероприятие проходит во время празднования 85-летия БГЭУ. В конференции принимают участие более 400 человек.-0-