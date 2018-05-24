В Беларуси до конца года планируется реконструировать около 2 тыс. км местных дорог

24 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Беларуси до конца 2018 года планируется реконструировать около 2 тыс. км местных дорог, сообщил корреспонденту БЕЛТА первый заместитель министра транспорта и коммуникаций Алексей Авраменко на полях 23-й специализированной выставки БАМАП.

"В этом году процесс по реконструкции местных дорог пойдет активнее, потому что включилось дополнительное финансирование за счет кредитных ресурсов Банка развития. До конца года планируется завершить реконструкцию около 2 тыс. км дорог", - рассказал первый замминистра.

Алексей Авраменко пояснил, что Минтранс является разработчиком государственной программы по развитию и содержанию автомобильных дорог. "В программе есть два раздела: государственные и местные дороги. По местным дорогам мы выступаем как координаторы, заказчиками являются облисполкомы", - отметил он.

Как сообщалось, к 2021 году поставлена задача отремонтировать и реконструировать не менее 7 тыс. км местных дорог. Пока сделано только 20% от задания - около 1,5 тыс. км.-0-